Самарских сапсерферов сняли с «угнанной» льдины спасатели МЧС. ФАН-ТВ

На кадрах, предоставленных одним из организаторов необычного заплыва Ильей Поповым, группа спортсменов с комфортом расположилась на дрейфующей льдине.
В Самаре мероприятие проводится впервые, однако подобные заплывы уже стали ежегодной традицией во Владивостоке. Там они длятся около четырех часов, и никогда не обходятся без приключений. «Угон льдины» был неожиданно прерван из-за вмешательства обеспокоенных зрителей.
«Десятки наблюдавших с берега людей так переживали за нашу безопасность, что позвонили в МЧС с призывом нас срочно спасти», — рассказал организатор Илья Попов.
Сотрудники МЧС прибыли на судне на воздушной подушке и отшвартовали льдину к берегу, а также вынесли спортсменам предупреждение.
«Мы сели на свои доски и отправились к месту старта. У всех участников есть опыт хождения на досках, спецодежда, веревка и все необходимое для самоспасения. Толщина льдины была более 30 сантиметров», — уточнил спортсмен.