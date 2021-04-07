Самарских сапсерферов сняли с «угнанной» льдины спасатели МЧС. ФАН-ТВ

На кадрах, предоставленных одним из организаторов необычного заплыва Ильей Поповым, группа спортсменов с комфортом расположилась на дрейфующей льдине.

В Самаре мероприятие проводится впервые, однако подобные заплывы уже стали ежегодной традицией во Владивостоке. Там они длятся около четырех часов, и никогда не обходятся без приключений. «Угон льдины» был неожиданно прерван из-за вмешательства обеспокоенных зрителей.

«Десятки наблюдавших с берега людей так переживали за нашу безопасность, что позвонили в МЧС с призывом нас срочно спасти», — рассказал организатор Илья Попов.

Сотрудники МЧС прибыли на судне на воздушной подушке и отшвартовали льдину к берегу, а также вынесли спортсменам предупреждение.