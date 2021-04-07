Депутат Любовь Духанина назвала полноценную замену Zoom для российских школ

Москва, 7 апреля. Запрет дистрибьюторам Zoom продавать продукты госучреждениям и госкомпаниям в России не окажет существенного влияния на работу отечественных школ. Об этом ФАН заявила заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям» Любовь Духанина.

Депутат отметила, что официального подтверждения о запрете дистрибьюторам Zoom продавать продукты российским компаниям и организациям с государственным участием от головного офиса компании пока нет. Однако в любом случае это решение существенного влияния на работу школ не окажет.

«Если учителя проводят урок в Zoom, они чаще всего пользуются бесплатными планами, — сообщила парламентарий. — Это дает возможность создавать 40-минутные видеоконференции, что достаточно для проведения урока».

Кроме того, в период первых недель удаленного обучения многие педагоги научились использовать разные варианты на случай обрыва связи.

«Уроки проводились даже в Discord, бесплатном мессенджере с поддержкой видеоконференций, популярном у онлайн-игроков», — развеяла иллюзии о значимости Zoom Любовь Духанина.

Политик уточнила, что регионы сейчас составляют свои списки приоритетных платформ для организации обучения, и Zoom в них представлен редко. Также Министерство просвещения РФ неоднократно заявляло о грядущем выпуске отечественной онлайн-платформы для школьников.

«Информационно-коммуникационную платформу «Сферум» представили 31 марта — это часть цифровой образовательной среды, которая создается в рамках нацпроекта «Образование», — отметила депутат. — «Сферум» уже апробируется в 15 регионах. Доступ к ней бесплатный. К 2022 году Минцифры пообещало запустить полноценный вариант».

В заключение Любовь Духанина сделала акцент на том, что ситуация с эпидемией в России сейчас позволяет детям посещать школы с соблюдением противоэпидемиологических норм.

«Большинство учеников посещают уроки в обычном очном режиме, — отметила зампред комитета по образованию и науке. — Мы все надеемся, что с учетом темпов вакцинации карантинные ограничения скоро будут сняты окончательно».

Ранее Любовь Духанина объяснила смысл законопроекта о нижней границе платного образования в вузах.