Политолог Данилин рассказал, за какой концлагерь поплатится Меркель

Христианско-демократический союз (ХДС) в скором времени станет проводником интересов колониального капитализма. Таким мнением поделился в беседе с ФАН генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт прокомментировал заявление в СМИ о том, что поддержка ХДС немецким населением стремительно падает.

«Действительно, партия теряет популярность. Основная причина этого в том, что она выступает с предложениями для всех избирателей, а немецкое общество слишком атомизировано и не готово поддерживать партию, которая пытается показать, что она, с одной стороны, сторонница однополых браков, а с другой стороны, защитница немецкого суверенитета. Кому-то нравится конфронтация с Россией. Этой же позиции придерживается и Ангела Меркель. Кому-то не нравится такой конфликт. Такая обстановка превращает ХДС в партию, которая мечется за избирателем, а на самом деле теряет его», — сообщил политолог.

Павел Данилин поделился мнением по поводу того, какое будущее ожидает это политическое объединение.

«Думаю, что на смену ей в ближайшее время придет «Альтернатива для Германии» в силу своей серьезной социальной направленности. ХДС, скорее всего, сменит свою консервативную направленность и станет тем, что она из себя представляет, — проводником интересов колониального капитализма», — отметил собеседник ФАН.

В завершение он добавил, что у немецкого общества есть еще одна причина для смены своих политических предпочтений.

«Кроме того, на ХДС будет висеть груз решений, принятых Ангелой Меркель во время пандемии. В Германии эти шаги носят характер одних из наиболее идиотских. Концлагерь сотворили у себя и сидят там, радуются. Так что еще и за это придется отвечать», — подытожил генеральный директор Центра политического анализа.

Ранее Павел Данилин предположил, с чем может быть связано нарастание антикитайской риторики в Вашингтоне.