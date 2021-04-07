США хотят лишить Сирию голоса в ОЗХО

Женева, 7 апреля. США обвинили Россию в том, что она «продолжает безоговорочно защищать сирийский режим, распространяет вводящую в заблуждение информацию и препятствует попыткам стран привлечь режим Асада к ответственности за использование химического оружия».

Об этом в ходе своего выступления на ежемесячном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном программе Сирии по химическому оружию, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Со своей стороны, заместитель постоянного представителя России в Совете Безопасности Дмитрий Полянский отметил, что Сирия может прекратить сотрудничество с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), если будет принято предложение западных стран ограничить права Дамаска в этой организации.

«Я призываю вас подумать: если вы отказываете Сирии в праве участвовать в принятии решений в этой организации, то какова главная цель Дамаск в продолжении взаимодействия с ней?», — пояснил Полянский. «Если враги Сирии также будут против реального уничтожения химического оружия на всей ее территории и добьются всех своих целей, то мы все столкнемся с очень трудными временами».

Группа западных стран по инициативе Франции предложила ОЗХО принять проект резолюции, подтверждающий якобы несоблюдение Сирией Конвенции о запрещении химического оружия. В случае принятия этой инициативы, в отношении Сирии будут предприняты строгие меры по ограничению прав страны в ОЗХО, включая лишение права голоса на Конференции государств-участников и в Исполнительном совете.