Двух подростков спасли с отколовшейся льдины в Новосибирске. ФАН-ТВ

Двое школьников 15 и 16 лет плыли на дрейфующей льдине по ребе Обь в Советском районе Новосибирска. К счастью для них, это заметила местная жительница.

Женщина незамедлительно обратилась в диспетчерскую службу и как можно точнее указала координаты. На место происшествия выехали спасатели на специальном судне — аэроботе. Вскоре школьников обнаружили и помогли им перебраться в аэролодку. По словам подростков, они катались с горки, затем подошли к краю реки, в этот момент лед раскололся, и глыба стала уносить их все дальше от берега.

Напомним, недавно спасатели сняли четырех рыбаков с отколовшейся льдины на Канонерском острове в Санкт-Петербурге. Глыбу отнесло на полкилометра от берега. Ранее из-за промоины в Кронштадтском районе Северной столицы чуть не погибли 25 любителей подледной ловли.

Спасатели напоминают, что с приходом весны лед становится хрупким, а те, кто выходит на его поверхность, рискуют своим здоровьем и жизнью.