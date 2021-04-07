Кудрин оценил действие выплат российским семьям с детьми

Москва, 7 апреля. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил действие выплат, которые были перечислены российским семьям с детьми в прошлом году.

Данная мера поддержки позволила предотвратить рост уровня бедности в Российской Федерации. Об этом руководитель ведомства заявил в ходе пленарного заседания в Государственной думе.

«Доплаты семьям <...> и разовые выплаты в целом предотвратили рост бедности в стране на 2%», — цитирует высокопоставленного чиновника ТАСС.

Данные выплаты оказались одними из самых эффективных мер по борьбе с бедностью в стране. Государственная поддержка позволила избежать существенного ухудшения ситуации на фоне коронавирусной пандемии в 2020 году, уверен глава Счетной палаты.

Руководитель СП ранее заявлял, что после проверки Пенсионный фонд России дополнительно начислил гражданам пенсии на сотни миллионов рублей. Некоторые пенсионеры недополучили положенные им выплаты из-за сбоя баз в разных структурах.

Кроме того, как пишет телеканал «Санкт-Петербург», Кудрин уже отмечал, что считает возможным снизить уровень бедности в два раза раньше 2030 года. По его словам, добиться этой цели помогут меры, «вполне разумные по ресурсам».