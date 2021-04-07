Министр культуры Италии сообщил об отмене столетнего закона о цензуре

Рим, 7 апреля. Министр культуры Италии Дарио Франческини 6 апреля подписал распоряжение об отмене некоторых правил, которые больше ста лет ограничивали свободу творчества в кино.

Закон о цензуре был введен еще в 1914 году. За это время разного рода ограничениям подверглись 274 итальянских фильма, 130 американских и 321 фильм из других стран. Самой известной картиной, которая пострадала от цензуры, является драма Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Почти все копии фильма были уничтожены.

«Система контроля и вмешательства, которая позволяла государству вторгаться в свободу художников, окончательно прекращена», — заявил министр культуры страны Дарио Франческини.

Теперь в Италии создадут специальную комиссию по классификации фильмов. Она будет проверять, предназначены ли премьерные картины заявленной возрастной группе. В группу войдут не только эксперты киноиндустрии, но также педагоги, психологи, представители родительских ассоциаций и защитники животных. После отмены закона о цензуре фильмы нельзя будет запретить для проката или потребовать отредактировать.

Недавно известный российский режиссер Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон». По его словам, некогда важная и значимая премия лишилась объективной оценки искусства.