Экс-мэр Аргуна сорвался со скалы и погиб в Чечне

Грозный, 7 апреля. Жизнь бывшего мэра города Аргун Ибрагима Темирбаева трагически оборвалась на трассе между Шатоем и Грозным.

Автомобиль, в котором находился чиновник, сорвался со скалы в обрыв. Темирбаев получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

Ибрагим Темирбаев находился на посту главы города с 2004 года в течение 15 лет. Летом 2019-го он покинул должность, сменив место работы. Преемником Темирбаева стал Хас-Магомед Кадыров, бывший до этого руководителем МВД в Грозном.

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