Песков раскрыл темы предстоящих переговоров Путина и Пашиняна

Москва, 7 апреля. Российский президент Владимир Путин обсудит с главой Правительства Армении Николом Пашиняном двустороннюю повестку, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, на встрече планируется затронуть вопросы интеграционных процессов, поскольку между Москвой и Ереваном существует плотное экономическое взаимодействие на площадках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

Дмитрий Песков подчеркнул, что стороны обсудят реализацию совместных трехсторонних заявлений по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.

Как стало известно ранее, Никол Пашинян назвал отношения с Россией приоритетом Правительства Армении.