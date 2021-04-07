Каршеринг не отвечает за нарушения ПДД: Цивилев о дыре в «дорожном» законе

Санкт-Петербург, 7 апреля. Депутат ЗакСа Алексей Цивилев выступил в медиацентре «Патриот» на пресс-конференции об ужесточении ПДД. Спикер затронул тему каршеринга и ответственности таких фирм за ДТП.

Парламентарий прокомментировал нездоровую ситуацию с законодательным регулированием так называемого каршерингового сервиса. По словам Цивилева, юридическое лицо, владеющее той или иной каршеринговой компанией, лишено какой-либо ответственности. При этом по факту на предпринимателях лежит огромная ответственность в случае, если они передают автомобиль, например, нетрезвому водителю.

«Они зарабатывают на пьяных водителях, высылая им потом еще и штраф. Дыра в законе очевидная», — высказался депутат.

В ситуациях не с арендованным автомобилем, а с транспортным средством, которое принадлежит рядовому обывателю, казалось бы, проще, в том числе с точки зрения законодательства. Многие общественные деятели предлагают отнимать у заядлого нарушителя скоростного режима и других ПДД машину, чтобы избавить дороги и шоферов от потенциальной опасности. Алексей Цивилев подчеркнул, что такое наказание — не панацея.

«Лишать автомобиля — мера очень сложная, лихачи все равно оформят авто на брата, на свата, на жену. И ужесточение, скорее всего, отразится на простом человеке. Надо по данным конкретным людям — топ-нарушителям — проводить индивидуальные проверки», — заявил собеседник.

ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Почему необходимо ужесточение правил дорожного движения», где обсудили грядущие изменения в законодательстве. В 2021 году вступят в силу ряд нововведений в ПДД, они коснутся в том числе наказаний за правонарушения.