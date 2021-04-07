Отец Жанны Фриске пожаловался, что Шепелев выбросил все его подарки для Платона

Москва, 7 апреля. Бизнесмен Владимир Фриске заявил, что не может поздравить внука Платона с восьмилетием, потому что не знает его местонахождение.

По словам отца покойной певицы Жанны Фриске, он даже не может оставить поздравление в интернете. Предприниматель добавил, что отец мальчика Дмитрий Шепелев не разрешает ребенку контактировать с родными бабушкой и дедушкой.

«Он боится, что если Платон выйдет на связь с нами, то сразу же сбежит от него. Однозначно», — поделился Фриске в интервью изданию Blitz+.

Отец Жанны Фриске рассказал, что Платона в Instagram всегда поздравляла младшая дочь Наталья. А сейчас их семья уже не знает, что любит сын покойной певицы. Раньше ему нравились машинки, и родственник с удовольствием дарил ему эти игрушки.

Фриске пожаловался, что Дмитрий Шепелев выбросил все его подарки для внука. Но у дедушки Платона все-таки остались синтезатор и ударная установка, которые ждут своего часа. Родитель экс-солистки «Блестящих» надеется, что однажды внук заберет их с собой.

Ранее сообщалось, что в день рождения Платона телеведущий Шепелев опубликовал трогательный снимок с сыном. Он заявил, что очень гордится успехами наследника и всегда будет с ним рядом.