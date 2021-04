На грани экологической катастрофы: что происходит в американской Флориде

Для граждан Соединенных Штатов 2021 год начался непросто. Тысячи людей ежедневно сталкиваются с последствиями внутриполитического кризиса: на улицах не прекращаются разрушительные акции протеста, экономика и здравоохранение переживают продолжающуюся пандемию коронавируса, а в южных штатах страны ухудшается криминогенная обстановка, обусловленная слабой миграционной политикой администрации Джозефа Байдена.

К существующим проблемам может прибавиться еще и экологическая катастрофа. Недалеко от населенного пункта Пайни Поинт, штат Флорида, вот-вот произойдет обрушение стен местного промышленного водохранилища. Это приведет не только к попаданию миллионов галлонов сточных вод в залив Тампа-Бэй, но и к затоплению объектов гражданской и промышленной инфраструктуры города.

Редакция Telegram-канала «Американскiй номеръ» разбиралась в подробностях техногенной чрезвычайной ситуации в районе Тампа-Бэй, штат Флорида.

До 2001 года в районе Пайни Поинт, округ Манати, функционировало фосфатное предприятие, после работы которого осталось несколько крупных водохранилищ с 3,6 миллионами кубометров токсичной воды.

Ураганы и другие проявления неблагоприятных погодных условий годами повреждали и без того ветхую защиту резервуаров, в результате чего в одном из них образовалась брешь. Из-за утечки промышленных вод загрязнялся ручей, впадающий в близлежащий водный заповедник под названием Бишоп-Харбор.

Workers discovered the leak on Friday on the east wall of one of the containment reservoirs. The 77-acre reservoir held about 480 million gallons of water containing chemicals and other waste from Piney Point, a former fertilizer processing plant that closed in 2001. pic.twitter.com/aOcRlTWlHG — USA TODAY Graphics (@usatgraphics) April 5, 2021

Несмотря на предупреждения представителей компании HRK Holdings, обанкротившегося владельца промышленного объекта, местные власти на проблему реагировали вяло, не предпринимая никаких существенных усилий по устранению недостатков.

Ситуация обострилась в период 3 - 4 апреля, когда в защитной стене водохранилища образовалась еще одна пробоина, которая, в дальнейшем, может увеличиться и повлечь за собой полное обрушение одной из стен водоема.

После того, как специалисты забили тревогу, губернатор Флориды Рональд ДеСантис принял решение объявить чрезвычайное положение в округах Ламантин, Хиллсборо и Пинеллас, а также начать эвакуацию 300 домов и нескольких предприятий, расположенных вблизи Пайни Поинт.

Florida Gov. Ron DeSantis has declared a state of emergency after a significant leak at a storage pond of wastewater threatened to cause flooding and collapse a system with radioactive material. https://t.co/BWyrSupNkl pic.twitter.com/G4xmCQUIv4 — ABC News (@ABC) April 4, 2021

Для разрешения кризисной ситуации ДеСантис привлек к бригаду инженерного корпуса вооруженных сил США и представителей Агентства по охране окружающей среды. Мобилизация таких ресурсов необходима для того, чтобы в короткие сроки откачать как можно больше воды из резервуара и предотвратить полное обрушение его защитной стены. Насосы, установленные в водохранилище, выкачивают от 75 до 100 миллионов галлонов жидкости в день, сбрасывая ее в залив Тампа-Бэй.

Two of our CH-47s spent today working w/ our partners in response to the Piney Point Reservoir leak. The helos conducted an overflight w/ @GovRonDeSantis & placed two pumps to help lower the water level enough to repair the leak. Follow @manateegov for more info. #FLNGAlwaysThere pic.twitter.com/b6mjsqoSfR — FloridaNationalGuard (@FLGuard) April 4, 2021

Несмотря на то, что мероприятия по откачке воды снизили непосредственную угрозу для сотен домов в Пайни-Пойнт, содержимое резервуаров, попавшее в близлежащий морской порт, повлекло за собой ряд экологических проблем.

Фосфор и азот, содержащиеся в сточных водах, могут вызвать или усугубить цветение водорослей, спровоцировав красный прилив. Это, в свою очередь, приведет не только к массовой гибели рыбы и других представителей морской фауны, но и к заболеваниям у людей.

В воскресенье, 4 апреля, губернатор Рональд ДеСантис облетел водохранилище на вертолете, а затем провел пресс-конференцию, в ходе которой заверил жителей близлежащего населенного пункта, что сточные воды не радиоактивны, и, преимущественно, представляют из себя обычную "соленую воду". В ходе выступления он также употребил такие термины, как "ливневая вода" и "устаревшая технологическая вода".

Представители экологических организаций, присутствовавших на мероприятии, раскритиковали речь ДеСантиса. По их мнению, администрация штата игнорирует угрозу и предоставляет местным жителям заведомо ложную информацию об экологической ситуации в регионе. Таня Галлони, управляющая офисом некоммерческой экологической компании Earthjustice во Флориде, заявила, что на проблему долгое время закрывали глаза:

«Вся эта ситуация - результат слабой экологической политики местного руководства. Проблема существует уже несколько десятилетий, от этого страдают налогоплательщики, а государство не сделало ничего для обеспечения безопасности людей и окружающей среды».

Верн Бьюкенен, член Палаты представителей Конгресса США от штата Флорида, также подверг критике пресс-конференцию губернатора, сообщив, что в ходе облета залива он видел цветение водорослей вблизи Порта-Манати.

Экологи, действительно, не зря бьют тревогу: водоросли быстро размножаются в теплую безветренную погоду в заливах и реках, где наблюдается переизбыток азота и фосфора. Цветение сине-зеленых водорослей (или цианобактерий) спровоцировало заболевания у местных жителей и привело к массовой гибели морских обитателей во Флориде в 2018 году. Ситуация тогда обострилась настолько, что занимавшему в то время должность губернатору Рику Скотту пришлось объявить чрезвычайное положение в семи округах Южной Флориды.

В действительности, проблема плачевного состояния водохранилищ бывшего фосфатного предприятия кроется в непрекращающейся неразберихе по поводу того, кто именно должен отвечать за благосостояние промышленных объектов.

Представитель штата Флорида Уилл Робинсон утверждает, что на протяжении многих лет территория бывшего завода несколько раз меняла владельцев, из-за чего ремонтом резервуаров никто толком не занимался. Правительственные чиновники, между тем, искали правильное решение, обсуждая стоит ли выделять средства на восстановление защитных стен водохранилищ из карманов налогоплательщиков.

"Это проблема. Это невероятно сложная головоломка, потому что у вас есть землевладелец, частный собственник. Он приобрел старые промышленные объекты, полностью осознавая, в каком состоянии они находятся. Однако из-за удручающего финансового положения текущего землевладельца именно налогоплательщики вынуждены платить из собственного кармана для того, чтобы обезопасить участок", - заявил Робинсон.

В свою очередь, губернатор ДеСантис, сообщил, что руководство штата все-таки будет добиваться привлечения к ответственности владельца промышленных объектов:

"Несмотря на то, что первоочередной задачей является обеспечение безопасности местных жителей, администрация будет стремиться к полному возмещению ущерба, нанесенному нашему государству. Ответственность за это происшествие мы возложим на HRK Holdings".

Разборки и судебные тяжбы по этому вопросу, вероятнее всего, закончатся нескоро, однако пострадают от этого обычные американские граждане. Рабочие уже выкачали 300 из 480 миллионов галлонов химикатов, содержащихся в резервуарах. Местным жителям, как ни крути, все равно придется иметь дело с тяжелыми экологическими последствиями подобных мероприятий, а также надеяться, что защита водохранилища выдержит, а их дома не будут смыты в Тампа-Бэй.