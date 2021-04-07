Жители дома в Балаково «борются» с коммунальщиками из-за нашествия крыс

Балаково, 7 апреля. Жители дома на улице Красноармейской не могут добиться решения своей коммунальной проблемы. Почти год назад перед входом в подъезд образовался провал, который представляет угрозу для здоровья людей.



Вместо того, чтобы полноценно заделать дыру, коммунальщики просто положили на нее днище от колодца. Вдобавок яма еще и превратилась в источник крысиного нашествия.

«С дырой стало еще хуже, покрытие разрушается. А с крысами вообще беда настоящая. К подъезду подойти нельзя, они кучами бегают. Коммунальная служба по-прежнему молчит. Обратились в жилищную инспекцию, там пообещали исправить ситуацию до мая. Сидим и ждем», — рассказала корреспонденту ФАН жительница данного дома Юлия Якунина.

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