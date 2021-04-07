Вспышка лихорадки Эбола в Гвинее унесла жизни свыше десятка человек

Конакри, 7 апреля. Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Гвинее увеличилось до 12 человек. За минувшую неделю скончались трое. Также выявлены пять новых случаев заражения, сообщил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

«В Гвинее зарегистрировали 23 случая лихорадки Эбола. Из них 12 закончились смертью пациента, девять человек выздоровели», — уточнили в Africa CDC.

Суммарно на Черном континенте зафиксировали 35случаев заражения вирусом Эбола, в том числе 18 с летальным исходом. Ситуация в Гвинее оценивается как самая тяжелая. Второй страной, где отмечена вспышка заболевания, стала Демократическая Республика Конго. Там госпитализированы 12 человек, половина из них уже скончались.

С 2014 по 2016 годы вирус Эбола унес жизни свыше 11 300 граждан Западной Африки. Это опасное заболевание, которое вызывает лихорадку, рвоту, диарею, общую боль и недомогание. Часто вирус становится причиной внутренних и внешних кровотечений.