Россотрудничество не поддержит акцию «Тотальный диктант» в 2021 году

Москва, 7 апреля. Всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля. Власти Эстонии и Латвии частично спонсируют этот проект.

Акцию «Тотальный диктант» запустил Илья Стахеев. В 2012 году он получил грант Международного республиканского института США, признанного в России нежелательной организацией. В списке кураторов акции фигурируют имена сотрудника иноагента «Радио Свобода», корреспондента Андрея Позднякова и подруги украинского министра внутренних дел Арсена Авакова — Ксении Турковой.

В совете «Тотального диктанта» числится певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, которая, по данным некоторых СМИ, имеет отношение к ЛГБТ-сообществу. В этом году Россотрудничество не намерено поддерживать акцию. Об этом заявил глава ведомства Евгений Примаков.

«На наших площадках в культурных центрах Тотальный диктант в следующем году писать не будут. Никакого отношения к оптимизации нашей работы это решение не имеет, сам по себе проект «Тотальный диктант“ хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для агентства», — отметил он.

В 2021 году акция «Тотальный диктант» пройдет не только на русском языке, но и на английском. Соорганизатором выступает EF Education First. Сначала желающие напишут диктант на русском языке. А через полтора часа пройдет акция на английском.