Похудевшую Анну Михалкову осыпали комплиментами поклонники

Москва, 7 апреля. Известная актриса театра и кино Анна Михалкова поделилась первой за долгое время публикацией в Сети. Фанаты отметили, что артистка сильно изменилась внешне.

Больше двух недель назад Анна Михалкова пропала из всех соцсетей. Как оказалось, актриса решила устроить себе цифровую «диету» одновременно с началом Великого поста. Недавно она вышла на связь с поклонниками в Instagram и рассказала об эффекте сокращения времени использования гаджетов.

Актриса призналась, что первое время ей было нелегко себя ограничивать — буквально каждую минуту ее рука машинально тянулась проверить ленту. Однако уже через неделю она почувствовала небывалое облегчение, как будто бросила пагубную привычку.

«Как человек, бросивший курить, начинает различать и радоваться запахам или бросивший пить начинает радоваться тому, что просыпается с легкой и светлой головой! Какое количество времени сжирает ненужная информация о жизни совершенно чужих мне людей», — рассказала Михалкова.

Свой пост артистка сопроводила свежим селфи. Поклонники отметили, что за время отсутствия в Сети Михалкова сильно похудела. На снимке видно, как впали щеки на лице звезды и проступили скулы. Скорее всего актриса соблюдала не только цифровую диету, но и пост.

«Такой худенькой давно вас не видели»; «Красавица! И так красиво похудели»; «Изменения налицо, так держать», — расхваливают Михалкову поклонники.

Недавно главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова разрушила главные мифы о правильном питании и рассказала о принципах оптимального рациона.