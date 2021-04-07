Министр обороны Турции высказался о возможности прямого столкновения с Россией

Анкара, 7 апреля. Присутствие НАТО в Ираке, противостояние США и России, обстановка в Средиземном и Черном морях — все эти вопросы международной дипломатии, политики и безопасности в регионе развиваются крайне динамично, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, отвечая на вопрос журналиста о существовании риска прямого столкновения между Россией и Турцией.

Комментируя борьбу Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), глава турецкого оборонного ведомства заявил, что «в Ираке не останется РПК», поскольку ВС Турции будут бороться с этой организацией до «нейтрализации последнего боевика».

«Будучи страной-членом НАТО, мы продолжим свое военное присутствие в Ираке. Мы помогаем нашим иракским братьям и сестрам в борьбе с терроризмом как в рамках НАТО, так и в двустороннем порядке», — сказал Хулуси Акар.

По словам Акара, в этой динамичной среде Турция делает все возможное для защиты прав и интересов турецкого народа.