Москва, 7 апреля. Проект, подразумевающий строительство канала через Балтийскую косу на севере Польши, вызвал ожесточенные споры Москвы и Варшавы.

Новый маршрут позволит польским судам «срезать» почти 100 километров пути и избегать территориальных вод Российской Федерации. Поляки воспринимают канал как стратегическую страховку, поскольку не доверяют России. Параметры этого пути невелики: его протяженность составит 1300 метров, максимальная ширина судов должна будет равняться 20 метрам, а глубина их погружения — пять метров (такие корабли сейчас заходят в порт Эльблонга).

«Учитывая немалые расходы на строительство канала (сейчас это два миллиарда злотых), проект кажется невыгодным», — констатирует чешская газета Lidovky.

Вскоре будут необходимы траты на его эксплуатацию и обслуживание. Однако на балтийском побережье Польши есть другие порты, более крупных размеров. Среди них, например, выделяется близлежащий Гданьск.

В Москве сомневаются в экономической выгодности этого проекта. К тому же с помощью строительства поляки превращаются в «лакеев НАТО». Предположительно, новым морским путем могут воспользоваться военные корабли Североатлантического альянса. Проект вызывает и экологические вопросы: под угрозой находятся места гнездования морских птиц и рыбное разнообразие в Калининградском заливе. В Польше считают, что новый водный путь якобы «укрепит суверенитет» страны.

Движение судов по египетскому Суэцкому каналу сейчас осуществляется в штатном режиме. Последствия уже второго за последние дни инцидента были устранены, пишет ФАН.