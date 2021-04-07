Серуканов: Васильева пытается «застолбить» звание «главной по улице»

Глава «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасия Васильева во вторник, 6 апреля, приехала «спасать» осужденного Алексея Навального к стенам ИК-2 в Покрове. Бывший юрист ФБК (НКО-иноагент) Виталий Серуканов назвал ее провокацию попыткой занять место Любови Соболь и стать «главной по улице».

Во вторник, 6 апреля, Васильева попыталась попасть в ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный. Сразу по прибытии в город главу альянса уведомили о незаконности акции под стенами колонии. Позднее она отправилась домой, поскольку в ее отношении действует запрет на определенные действия. В частности ей не разрешается покидать квартиру с 8 вечера до 8 утра.

«Операция» Васильевой позиционировалась как «спасательная», поскольку у себя в соцсетях со ссылкой на слова Навального она утверждала, что осужденный мог заболеть туберкулезом, а его здоровье в целом находится под угрозой. По прибытии к режимному объекту глава «Альянса врачей» попыталась проникнуть внутрь, в чем ей было отказано. Далее она написала заявление на имя главы ИК, однако принимать его у нее отказались.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов в комментарии ФАН отметил, что поведение Васильевой у стен ИК-2 является «хайпом на беспределе», а ее действия направлены на лишение Любови Соболь статуса главного провокатора.

«У Васильевой другая задача. Сейчас ей надо стать «королевой улицы», выбить этот трон у Соболь, потому что она прекрасно понимает: пока сидит Соболь, надо дерзать, надо хайпиться на беспределе. А хайп на беспределе это фишка ФБК. Васильева понимает, что сейчас просто нужно опередить Соболь, застолбить за собой звание «главной по улице», по провокациям», — отметил Серуканов.

Он также прокомментировал присутствие небольшой группы людей, которую в ФБК и «Альянсе врачей» представляли как поддержку со стороны общественности.

«Они собирают каких-то умалишенных возле этой колонии. Мы прекрасно видели, что широкой поддержки у таких акций нет, что приезжают на них какие-то городские сумасшедшие и лояльные блогеры. Больше это никому не интересно от слова «совсем»», — резюмировал юрист.

Ранее Васильева выдвигала угрозы организовать многочисленный протест под стенами ИК-2 в случае, если Навальному не окажут необходимую медицинскую помощь. В рамках этого было создано открытое письмо, которое подписали более 950 человек. Однако почти никто из них не явился на акцию у режимного объекта во вторник. Вместо этого на акции собрались журналисты иностранных изданий и немногочисленные представители «Альянса врачей».