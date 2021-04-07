Кировская полиция накрыла конопляную оранжерею

Киров, 7 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего мужчину, который выращивал на даче кусты конопли.

При обыске загородного дома подозреваемого силовики обнаружили и изъяли 45 кустов конопли, 650 граммов марихуаны и более килограмма частей растений, сообщает УМВД России по региону.

Следственный комитет возбудил на задержанного уголовное дело о незаконном хранении, изготовлении, переработке наркотических средств в крупном размере. Теперь нарко-агроному грозит до десяти лет лишения свободы и штраф, достигающий полумиллиона рублей.

Оперативники изъяли почти полцентнера конопли у жителя села Кировка в Приморском крае, сообщал ФАН.