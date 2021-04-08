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Как работают ремесленные мастерские на рынке Дамаска: репортаж ФАН

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Торговые рынки в странах Ближнего Востока всегда считались колоритным местом. В первую очередь они известны прилавками с восточными сладостями, специями, кофе и чаем на развес. Однако внимание туристов привлекает не только это.

Корреспонденты международной редакции ФАН посетили рынок в Дамаске и узнали, какие товары пользуются спросом и почему принадлежности для кальянов тут встречаются на каждом шагу.

Посуда на рынке в Дамаске

На сирийских рынках представлен огромный ассортимент сувенирной продукции. Тут есть как знаменитое оливковое мыло из Алеппо, так и совершенно удивительная посуда.

Обилие сверкающих золотом джезв, кофейников и прочей утвари сразу наводит на мысль о том, что все это массово привозится из Китая, однако это впечатление обманчиво. Все предметы производят прямо здесь, в Дамаске. А мастерские по их изготовлению зачастую находятся совсем недалеко от торговых лавок.

Обработка фурнитур для кальяна

Так, например, в небольшом помещении рядом с рынком занимаются конечной обработкой фурнитур для кальянов. Заготовки, полученные из цеха, вручную расписывают эмалью, а затем наносят на них гравировку. Далее следует сборка и упаковка изделия, после чего оно отправится уже на прилавок торговца.

Есть мастерские и по изготовлению традиционной посуды. Здесь из заготовок вырезают требуемые детали и передают пайщику, рабочий процесс которого за многие годы доведен до автоматизма. Затем уже принявшие нужную форму изделия отправляют в цех через дорогу на полировку, где они принимают конечный вид. 

Производство посуды на рынке Дамаска

Сами заготовки тоже делают неподалеку. Из металлических пластин на станках методом ротационной вытяжки делают формы, которые обжигаются в печи, а затем дорабатываются вручную.

За рабочим процессом, который прекращается только во время периодического отключения электричества, в одной из таких мастерских следит Мухаммад.

«Я живу в этом районе Дамаска и занимаюсь изготовлением традиционных кофейников, таких же как те, что раньше делали наши отцы, деды и прадеды.

Здесь я выполняю обязанности руководителя по производству. Посуда, подобная этой, появилась в Сирии еще во времена наших далеких предков, и большая ее часть предназначена для приготовления и подачи кофе.

Теперь экономическая ситуация в стране не та, что была в прошлом. Раньше производство продолжалось и по 12, а порой даже по 24 часа, но сейчас мы можем работать лишь по 8 часов», — рассказал он.

Глядя на то, как работают мастерские, начинаешь иначе относиться к блеску латуни на прилавках. В изделия, которые ранее казались заурядной заводской штамповкой, вложен немалый человеческий труд. Все это — оригинальная ручная работа. И несмотря на то, что с продавцами на местных рынках можно и нужно торговаться, желание как можно больше скинуть цену на эти предметы пропадает.

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