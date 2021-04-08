Как работают ремесленные мастерские на рынке Дамаска: репортаж ФАН

Торговые рынки в странах Ближнего Востока всегда считались колоритным местом. В первую очередь они известны прилавками с восточными сладостями, специями, кофе и чаем на развес. Однако внимание туристов привлекает не только это.

Корреспонденты международной редакции ФАН посетили рынок в Дамаске и узнали, какие товары пользуются спросом и почему принадлежности для кальянов тут встречаются на каждом шагу.

На сирийских рынках представлен огромный ассортимент сувенирной продукции. Тут есть как знаменитое оливковое мыло из Алеппо, так и совершенно удивительная посуда.

Обилие сверкающих золотом джезв, кофейников и прочей утвари сразу наводит на мысль о том, что все это массово привозится из Китая, однако это впечатление обманчиво. Все предметы производят прямо здесь, в Дамаске. А мастерские по их изготовлению зачастую находятся совсем недалеко от торговых лавок.

Так, например, в небольшом помещении рядом с рынком занимаются конечной обработкой фурнитур для кальянов. Заготовки, полученные из цеха, вручную расписывают эмалью, а затем наносят на них гравировку. Далее следует сборка и упаковка изделия, после чего оно отправится уже на прилавок торговца.

Есть мастерские и по изготовлению традиционной посуды. Здесь из заготовок вырезают требуемые детали и передают пайщику, рабочий процесс которого за многие годы доведен до автоматизма. Затем уже принявшие нужную форму изделия отправляют в цех через дорогу на полировку, где они принимают конечный вид.

Сами заготовки тоже делают неподалеку. Из металлических пластин на станках методом ротационной вытяжки делают формы, которые обжигаются в печи, а затем дорабатываются вручную.

За рабочим процессом, который прекращается только во время периодического отключения электричества, в одной из таких мастерских следит Мухаммад.

«Я живу в этом районе Дамаска и занимаюсь изготовлением традиционных кофейников, таких же как те, что раньше делали наши отцы, деды и прадеды. Здесь я выполняю обязанности руководителя по производству. Посуда, подобная этой, появилась в Сирии еще во времена наших далеких предков, и большая ее часть предназначена для приготовления и подачи кофе. Теперь экономическая ситуация в стране не та, что была в прошлом. Раньше производство продолжалось и по 12, а порой даже по 24 часа, но сейчас мы можем работать лишь по 8 часов», — рассказал он.

Глядя на то, как работают мастерские, начинаешь иначе относиться к блеску латуни на прилавках. В изделия, которые ранее казались заурядной заводской штамповкой, вложен немалый человеческий труд. Все это — оригинальная ручная работа. И несмотря на то, что с продавцами на местных рынках можно и нужно торговаться, желание как можно больше скинуть цену на эти предметы пропадает.