Истребитель ВВС Турции разбился в районе города Коньи

Анкара, 7 апреля. Истребитель Northrop F-5 Военно-воздушных сил Турции потерпел крушение в центральной части Анатолии. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

Инцидент произошел в окрестностях города Коньи. По данным издания, боевая машина потерпела крушения в ходе учебного полета. В настоящее время на месте крушения работают спасатели, которые пытаются найти летчика. Причины крушения истребителя уточняются.

Стоит отметить, что в начале марта в Турции разбился военный вертолет. В результате инцидента погибли 11 турецких военнослужащих, еще трое получили тяжелые ранения.