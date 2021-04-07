Российский медиаэксперт Клименко указал на политизированность Zoom

Москва, 7 апреля. Решение компании Zoom об ограничении доступа российским госкорпорациям к сервису назвали политизированным поступком, об этом заявил медиаэксперт Герман Клименко.

На пресс-конференции «Роскомнадзор против Twitter: кто победит?» в эфире «Общественной службы новостей», обсудили вопросы, которые решает Zoom. Кроме зависимости соцсетей от политической ситуации поднимались также темы определения цифрового суверенитета.

Компания Zoom запретила продажи доступа к платформе видеоконференций для государственных учреждений и корпораций России и стран СНГ. Стратегию руководства сервиса прокомментировал председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«То, что делает Zoom сейчас – это вопрос политической ориентации международного бизнеса. Сейчас решают политические вопросы. Нас ждут веселые времена: Интернет уходит в политику», — заявил известный российский деятель IT-индустрии.

Такое решение Zoom Video Communications экономически никак не обосновано, это один из шагов в отказе транснационального бизнеса от принципов политической нейтральности. Это может стать поводом для введения санкций против самой компании. Возможна полная блокировка сервиса на территории России, такое предположение высказал ранее сенатор Совфеда Александр Башкин.