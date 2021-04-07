Друг Фриске рассказал, почему не поздравляет ее сына с днем рождения

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон 7 апреля отмечает день рождения – мальчику исполнилось восемь лет. Отец ребенка устроит вечеринку в честь праздника. Друг Жанны, известный стилист Влад Лисовец рассказал ФАН, что не поддерживает отношения ни с семьей Фриске, ни с Шепелевым и поэтому не может поздравить Платона.

«Я не общаюсь. А как я могу общаться, если я был другом Жанны. Если бы у меня была возможность, я бы общался», — отметил стилист.

По словам Лисовца, поздравления лучше всего дарить лично, а не передавать через других.

«Наверное, если бы я писал, то мне бы, может быть, отвечали. Но лично же я поздравить не могу, а поздравление – это личное. А сказать папе или маме поздравьте своего ребенка – это смешно. Маленький ребенок поймет, только если человек стоит перед ним. Ни у кого такой возможности нет. Поздравить можно было бы папу с рождением ребенка, но как-то жизнь развела в разные стороны», — добавил Лисовец.

Стилист отметил, что не вмешивается в отношения Шепелева с семьей Фриске.

Отец Жанны Владимир Фриске ранее признался, что не может лично поздравить внука или хотя бы по телефону.

«Как я его поздравлю? Я даже не знаю, где он находится!» — заявил Фриске в комментарии BLITZ+.

Кроме того, он рассказал, что Шепелев выкидывает подарки, которые дарят бабушка с дедушкой.

«Я даже не знаю, что подарить внуку, не знаю, какие у него предпочтения! Раньше он любил машинки — я ему их много дарил. Покупал ему синтезатор, ударную установку. А Шепелев ему не дарил ничего! А все наши подарки он повыбрасывал!» — добавил Фриске.

Ранее Лисовец вступился за сестру Жанны Фриске Наталью, которую раскритиковали после исполнения хита покойной родственницы на свадьбе в Подмосковье. По его мнению, женщина имела право на такое выступление, поскольку является для звезды родным человеком и во многом напоминает ее.