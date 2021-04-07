В роскошном лимузине Джо Байдена заметили загадочных незнакомцев

Вашингтон, 7 апреля. Пользователи Сети обратили внимание на загадочных пассажиров в лимузине, которым могут пользоваться только президент США Джо Байден и первые лица государства.

Роскошный транспорт американского президента попал в объектив вашингтонского журналиста. Кадры с лимузином он выложил в Telegram, и подписчики указали на пассажиров, идентифицировать которых никто не смог.

Пользователи соцсетей в комментариях к видеоролику высказывали разные предположения о личностях, занимавших пассажирские кресла. Кто-то решил, что журналист заснял основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, другие посчитали, что в машине сидел директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Ранее сообщалось, что собака Байдена, овчарка по кличке Мейджор, покусала сотрудника Белого дома.