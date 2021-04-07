Принц Люксембурга объявил о помолвке с новой возлюбленной

Люксембург, 7 апреля. Представители Королевского дворца Люксембурга сообщили, что 34-летний принц Луи обручился с возлюбленной Скарлетт-Лорен Синг. Для него этот брак станет вторым.

О жизни возлюбленной принца Луи практически ничего неизвестно. До сих пор остается загадкой, где и при каких обстоятельствах пара познакомилась. На официальной странице королевской семьи в Instagram появилось несколько архивных снимков принца Луи и Скарлетт-Лорен Синг. На одной из фотографий влюбленные позируют вместе с родителями жениха — великим герцогом Анри и Марией Терезой Местре.

«Мы очень рады объявить о помолвке нашего сына принца Луи с мисс Скарлетт-Лорен Синг. Князья Гавриил и Ной присоединяются к нашим поздравлениям в желании окружить новую пару всей нашей заботой и любовью. Желаем им безмерного счастья», — гласит опубликованное заявление.

Подписчики сразу же отметили, насколько невеста люксембургского принца похожа на Кейт Миддлтон. Они оставили множество комментариев, в которых сравнивали девушек, а также пожелали влюбленным счастья и долгих лет совместной жизни.

Это не первый брак для принца Луи. В 2009 году он обвенчался с Тесси Антони, единственной женщиной — сержантом люксембургского воинского контингента. В браке появились на свет двое наследников, Габриэль и Ной, однако в 2017 году пара подала на развод.

В британской королевской семье радостных событий не было давно. Букингемский дворец продолжают сотрясать скандалы после интервью внука Елизаветы II и его супруги, которое они дали телеведущей Опре Уинфри. Принц Гарри не может простить родственников за испытания, которым они подвергли его жену.