Малышева объяснила, что может привести к инфаркту в раннем возрасте

Москва, 7 апреля. Высокий уровень холестерина у детей может привести к инфаркту Миокарда в очень раннем возрасте. Такое заявление сделала доктор и телеведущая Елена Малышева.

Холестерин представляет собой транспортную молекулу жиров. Это вещество жизненно необходимо человеку, поскольку из него состоят мембраны клеток. Но его чрезмерное количество может уже в раннем возрасте спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем вплоть до инфаркта Миокарда.

Печень отвечает за выработку этого вещества в организме. Этот орган особенно активно работает в растущем организме, поэтому дети также часто страдают от высокого уровня холестерина. Если не отслеживать этот показатель с раннего возраста, то можно столкнуться с инфарктом Миокарда уже в 18 лет, констатировала Малышева в эфире телепередачи «Жить здорово!».

Уровень холестерина в организме может повышаться из-за генетической предрасположенности. Диабет второго типа, заболевания сердца и атеросклероз также могут негативно сказываться на этом показателе, написала телеведущая в соцсетях.