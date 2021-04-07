Президент ЦАР планирует использовать спорт для сплочения народа и развития страны

Банги, 7 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил о намерении шире использовать спорт для сплочения жителей республики и в целом для развития страны. Об этом лидер государства сообщил в ходе празднования международного дня спорта, 6 апреля.

«Спорт объединил народ. Это отличное средство для достижения мира и сплочения граждан», — заявил президент Туадера.

Центральноафриканский лидер также добавил, что после больших социальных потрясений, которые пережила республика за последний год, именно спорт стал фактором объединения общества. В частности, в Банги за предыдущие два месяца при поддержке России прошло несколько футбольных турниров.

Ранее в ЦАР прошли масштабные гуляния в честь празднования Пасхи. Как отмечал советник президента по национальной безопасности Валерий Захаров, усилия центральноафриканской армии позволили взять всю территорию страны под контроль. На данный момент осуществляется лишь зачистка некоторых районов от бандитов. Все это дало жителям Центральноафриканской Республики отметить праздник в безопасности.