Российский эксперт по социальным сетям указал путь к освобождению от цифрового рабства

Москва, 7 апреля. Россия должна обратить внимание на собственные аналоги крупных приложений и помогать им выходить на мировой рынок, заявил директор Ассоциации пользователей соцсетей Владимир Зыков.

В ходе пресс-конференции «Роскомнадзор против Twitter: кто победит?» Зыков дал понять, что у России есть строгий, четкий и понятный путь выхода из «цифрового рабства». Эксперт уверен, что российским властям и пользователям нужно поверить в качество и конкурентоспособность отечественного программного обеспечения.

«Нужно помогать нашим приложениям выходить на международный рынок. Некоторые наши сервисы превосходят международные аналоги. Поэтому позиция государства здесь должна быть «Мы помогаем», а не «Мы требуем»», — подчеркнул Зыков.

Ранее социальная сеть Twitter согласилась удалить по требованию РКН контент, нарушающий нормы российского законодательства. Однако поведение администраций ведущих мировых социальных сетей и неудовлетворительные темпы удаления противозаконных публикаций указывают, что наиболее эффективным способом более не создавать конфликтные ситуации является запуск собственных цифровых платформ. Также Федеральное агентство новостей приводило комментарий члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, который уверен, что России следуют постепенно отходить от активного использования западных сервисов и снижать степень «цифровой зависимости» от Европы и США. Эксперт уверен, что уже к 2024 году Россия сможет обеспечить полную независимость от конкурентов.