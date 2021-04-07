В Госдуме обсудят смягчение наказания медиков за ошибки с наркотическими веществами

Москва, 7 апреля. Предлагаемые законопроектом «О внесении изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» изменения позволят декриминализовать ошибки врачей, не связанные с незаконным оборотом наркотиков. Об этом ФАН сообщил депутат Государственной Думы РФ Алексей Кобилев. Он прокомментировал соответствующий законопроект, который будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании нижней палаты парламента 7 апреля.

«По действующему законодательству медицинские работники могут быть привлечены к самым строгим видам ответственности за правонарушения, к которым, в частности, относятся нарушения правил оборота наркотических и психотропных средств. Причем это относится ко всем ошибкам без исключения — даже чисто техническим, незначительным, которые никак не свидетельствуют о том, что имел место незаконный оборот наркотиков», — сообщил Кобилев.

Законопроект предусматривает включение в статью 228.2 Уголовного кодекса примечания о нераспространении на случаи, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам, при условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, установленным Минздравом России по согласованию с МВД России. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.

«Изменения позволят медицинским работникам вздохнуть свободнее, а правоохранительным органам — направить силы на действительную борьбу с наркомафией, а не на поиск ее представителей среди врачебного сообщества», — добавил Алексей Кобилев.

Как отмечается в пояснительной записке, за период с 2016 года по июнь 2019 года по статье «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ» было возбуждено 79 уголовных дел. В 29 случаях к ответственности привлекались медицинские работники. Пять таких дел были прекращены на стадии расследования, а 15 направлены в суд.