Забайкалец признался в изнасиловании пятилетней дочери

Чита, 7 апреля. Следователи предъявили 33-летнему жителю Забайкальского края обвинение в сексуальных домогательствах к малолетней дочери. Как стало известно ФАН, мужчина сначала пытался сбежать, но потом сам сдался в полицию.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 31 марта. В дежурную часть полиции поселка Забайкальск обратилась местная жительница, которая сообщила, что муж подверг сексуальному насилию их совместную пятилетнюю дочь. Она дополнила, что не знает, где сейчас находится ее супруг.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю Егор Марков.

Отца ребенка после задержания отправили за решетку. Вину он признает частично.

«После совершения полового насилия мужчина сбежал и на попутном транспорте добрался до Читы. После этого он все-таки решил сдаться стражам порядка. Все случилось после его ссоры с женой. Она ушла ночевать в другое место, а дочь осталась наедине с пьяным отцом. После этого он решил совершить с ребенком половой акт», — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сейчас подозреваемый в половых извращениях находится в местном следственном изоляторе. Если суд признает его виновным, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.