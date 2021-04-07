У газеты Der Standard получилось одной фразой о Донбассе вывести из себя Украину

Вена, 7 апреля. Публикация в австрийской газете Der Standard, посвященная Донбассу, разозлила посла Украины в Австрии Александра Щербу.

Дипломату не понравилось, что австрийские журналисты назвали ситуацию на востоке Украины гражданской войной. В материале слова о «гражданской войне» в Донбассе приводятся как цитата президента Незалежной Владимира Зеленского, но дипломата это не смутило.

«Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война», или у вас разрешена только одна точка зрения?» — написал Щерба в соцсети.

Ранее Федеральное агентство новостей выясняло, зачем Киев доводит ситуацию в Донбассе до точки кипения. По мнению экспертов, таким способом Украина пытается выйти из Минских соглашений.