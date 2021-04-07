В ДНР назвали виновников срыва минских договоренностей

Донецк, 7 апреля. Минские договоренности превратились в вакханалию, считает глава республики Денис Пушилин.

Причастным к срыву комплекса мер для урегулирования ситуации на востоке Украины Пушилин считает именно Киев.

«Минские договоренности превратились в вакханалию, Киев заблокировал всю работу», — заявил Пушилин.

Ранее лидер республики сообщил, что необходимости проводить общую мобилизацию в ДНР нет. По его словам, в текущий момент в республике достаточно воинских подразделений, которые способны выполнять поставленные задачи и реагировать на изменения ситуации.