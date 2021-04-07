Вирус SARS-CoV-2 разрушает барьер между кишечником и кровеносной системой

Вашингтон, 7 апреля. Американские ученые обнаружили неожиданное последствие проникновения вируса SARS-CoV-2 в организм. Он разрушает барьер между кишечником и кровеносной системой.

Статья, посвященная исследованию, опубликована на bioRxiv. Американские исследователи собрали образцы плазмы 30 добровольцев, больных коронавирусом. В крови 65% из них найдены микробы, которые обычно находятся в микрофлоре человеческого кишечника.

Чаще всего именно из-за проблем с этим органом переболевшему COVID-19 сложно восстановиться. Работа пищеварительной системы налаживается медленнее, чем восстанавливаются обоняние или режим сна, напоминают медики.