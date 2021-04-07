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Найденные на промбазе человеческие органы не подлежали утилизации

Найденные на территории иркутской промбазы человеческие органы не подлежали утилизации

Иркутск, 7 апреля. Человеческие останки, обнаруженные жителями микрорайона Ново-Ленино, были выброшены неустановленными лицами, их утилизация не планировалась.

По данным источника ФАН, ампутированные конечности не собирались утилизировать. Оказалось, что медицинские отходы были выброшены. Ответственных за данный поступок устанавливает полиция — предположительно, вина лежит на плечах сотрудников больницы или фирмы, с которой заключен контракт на вывоз отходов.

Напомним, ранее прокуратура Ленинского района заинтересовалась делом о свалке останков на территории промбазы, сообщал ФАН.

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