Американка Эшфорд назвала неэффективным санкционный подход США по отношению к РФ

Вашингтон, 7 апреля. Подход США к санкциям против России неэффективен. Об этом сказала старший научный сотрудник Атлантического совета (признан нежелательной организацией в РФ) Эмма Эшфорд.

По мнению эксперта, три последние президентские администрации США, придя к власти, пытались улучшить отношения с РФ. Однако после смены глав государства отношения с Москвой лишь ухудшились, уверена американка.

Сотрудник Атлантического совета считает, что у действующего президента Америки Джо Байдена есть возможность изменить отношения с российской стороной. Эшфорд также признала, что «шаблонный» подход Соединенных Штатов к вопросу введения ограничений против РФ уже не работает.

Ранее политолог Ольга Дегтярева рассказала, удастся ли России обернуть санкции в свою пользу.