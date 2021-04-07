ЦСКА объявил об уходе тренеров Зубика и Ермаковича

Москва, 7 апреля. Белорусские специалисты Руслан Зубик и Александр Ермакович покинули тренерский штаб столичного футбольного клуба ЦСКА.

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что Александр Ермакович и Руслан Зубик расторгли контракты с «красно-синими» по обоюдному согласию сторон. Оба специалиста работали в тренерском штабе Виктора Гончаренко, который покинул свой пост в марте.

По предварительным данным, Ермакович в ближайшее время подпишет соглашение с «Краснодаром». Накануне стало известно, Гончаренко возглавил «быков», заключив соглашение до лета 2023 года.

ЦСКА, который теперь тренирует хорватский специалист Ивица Олич, после 24 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В активе московского клуба 43 очка.