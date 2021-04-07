Водитель иномарки погиб в массовом ДТП под Иркутском

Иркутск, 7 апреля. Столкновение трех автомобилей на областной дороге унесло жизнь мужчины. Еще три участника инцидента обратились за медицинской помощью.

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии на федеральной трассе «Сибирь», сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Ее участниками стали три автомобиля марки Toyota. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в районе поселка Биликтуй Усольского района. В результате происшествия погиб мужчина, находившийся за рулем одной из машин, а еще трое получили травмы различной степени тяжести. Следователи проводят проверку.

ФАН сообщал, что пермский перевозчик получил более шести лет колонии за смертельное ДТП.