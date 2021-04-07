Британские СМИ двумя словами охарактеризовали налоговые амбиции Байдена

Лондон, 7 апреля. Министр финансов и экс-глава ФРС США Джанет Йеллен призвала МВФ ввести «общемировую» налоговую ставку для компаний. Предложение министра возмутило британских газетчиков.

Раньше Соединенные Штаты вели себя как мировой полицейский, теперь они хотят быть «глобальным мытарем». Таким образом колумнист The Telegraph Бен Райт емко описал налоговую политику президента США Джо Байдена. Накануне весенних встреч МВФ и Всемирного банка на этой неделе Джанет Йеллен призвала страны всего мира присоединиться к Вашингтону в установлении глобальной минимальной налоговой ставки для транснациональных корпораций.

Журналисты объяснили, почему это может показаться хорошей идеей с точки зрения министра финансов США. В марте этого года Байден принял законопроект о выделении 1,9 трлн долларов на «оздоровление» экономики после пандемии COVID-19. Затем Байден предложил еще один проект — на этот раз по модернизации американской инфраструктуры. Амбиции Байдена обойдут налогоплательщикам еще в 2,25 трлн.

Возникает резонный вопрос: кто будет оплачивать бесконечные «оздоровления» Америки. Очевидно это будут налогоплательщики. Однако значительно больше денег, чем рядовые американцы, в бюджет приносят корпорации. Но доходы от отчислений корпораций в пользу Вашингтона продолжают падать и уже достигают значений эпохи Великой депрессии.

Мировая экономика стала гораздо более подвижной и динамичной. Гигантские корпорации, такие как Facebook, Google или Twitter, недовольные корпоративными налогами Америки, переезжают. Например, многие технокорпорации нашли новое пристанище в Ирландии, где размер корпоративного налога составляет всего 12,5%. Если предложение Йеллен будет рассмотрено МВФ серьезно, многие страны, такие как Ирландия или Нидерланды, в которых зарегистрировано множество компаний, потеряют налогоплательщиков, а бюджетный дефицит будет исчисляться миллиардами евро. А сами корпорации будут вынуждены платить налоги не только стране, в которой они зарегистрированы, но и Америке, потому что там открыто ее представительство, или она использует доллар в качестве внутренней оборотной валюты.

«Как вообще Америка смеет говорить, кто, сколько и кому должен платить?» — возмущается британский колумнист.

Автор называет сложившуюся ситуацию «американским империализмом» и считает, что миру срочно необходима альтернатива, которая одним существованием убавит аппетиты Вашингтона. Такой альтернативой Райт называет цифровой юань — валюту, введенную Китаем для более эффективного отслеживания расчетных операций и налоговых выплат населения.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как президент и первая леди США Джо и Джилл Байдены уклонились от уплаты налогов на общую сумму в 13 миллионов долларов.