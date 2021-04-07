Рустам Солнцев резко ответил обвинившей его в зависти Ксении Бородиной

Москва, 7 апреля. Экс-участник «Дома-2», шоумен Рустам Солнцев высказался в адрес ведущей скандальной телестройки Ксении Бородиной. Он заявил, что у бизнесвумен низкая самооценка.

Ксения Бородина ранее прокомментировала в Stories амбиции Рустама Солнцева стать новым ведущим «Дома-2». По мнению звезды, «главное ему от зависти не сгореть». Шоумен не стал молчать и ответил в Instagram обвинившей его в зависти телеведущей.

«Позиция «мне все завидуют» — это твой защитный механизм от собственной удручающе низкой самооценки. Выражается это следующим образом, — сама себя ты считаешь персоной средненькой или даже ниже плинтуса», — заявил Солнцев.

Шоумен добавил, что Бородиной проще думать, что все вокруг хотят быть на ее месте. Но глубоко в душе она понимает, что до сих пор не уверена в себе, неустойчива в жизни, заметил Рустам. Он подчеркнул, что только завистники ведут себя так как Ксения. Бывший участник телестройки пожелал, чтобы обновленный «Дом-2» оставался на телеканале «Ю», поскольку ничего другого авторам шоу и его «профнепригодным» ведущим не светит.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина похвасталась дорогим подарком от супруга Курбана Омарова. По ее словам, ко дню рождения муж раскошелился на кольцо Bulgari за 2 млн рублей.