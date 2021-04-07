Иракские группировки пригрозили американским силам в стране

Багдад, 7 апреля. Иракские вооруженные группировки пригрозили атаковать дислоцированные в Ираке американские силы. Такое заявление было сделано вскоре после прибытия в Ирак командующего подразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаила Каани и за несколько часов до начала третьего раунда «стратегического диалога» между Багдадом и Вашингтоном, который стартует 7 апреля.

«Сопротивление вынуждено ответить со всей силой и твердостью и нанести крупные и точные удары в случае, если этот диалог не приведет к объявлению конкретной даты окончательного вывода оккупационных сил: по суше, по воздуху и в полном объеме», — говорится в заявлении Координационного комитета иракского сопротивления, в который входят связанные с Ираном вооруженные шиитские группировки.

Силы сопротивления уверены, что текущий диалог между США и Ираком не приведет к ясному и четкому результату и «заранее отвергают» любое заявление, которое стороны обнародуют по итогам переговоров.

Ожидается, что в ходе переговоров Ирак и США обсудят общие вопросы, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом. Это первый раунд переговоров между Вашингтоном и Багдадом при новой администрации США.

Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал за резолюцию, предусматривающую вывод иностранных войск из страны. Решение было принято после гибели командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и видного лидера иракских «Сил народной мобилизации» Абу Махди аль-Мухандиса в результате авиаудара США недалеко от аэропорта Багдада. В настоящее время в Ираке находятся около 2500 американских солдат, входящих в состав войск международной коалиции, действующей против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.