Эфир: Почему российский суд такой гуманный, обсудили в медиацентре «Патриот»



Во вторник, 6 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Самый гуманный суд. Почему маньяки выходят на свободу?».

Ежегодно 6 апреля отмечается профессиональный праздник работников следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации. В ходе пресс-конференции журналисты попытались узнать, почему далеко не всегда следователям удается привлечь преступников к серьезной ответственности.

Пранкер Эдуард Биль более 400 раз нарушил правила дорожного движения с начала этого года и в итоге едва не убил москвичку Анастасию Князеву. При этом Тверской суд Москвы не стал арестовывать лихача и лишь запретил ему определенные действия, такие как участие в массовых мероприятиях, выход из дома в ночное время, использование телефона и интернета, управление автомобилем.

Шоком для граждан России стал выход на свободу скопинского маньяка, который, оказавшись на воле, стал звездой Рунета и телевидения. Более того, Виктор Мохов начал искать общения со своими жертвами, в интервью он косвенно угрожал пострадавшим женщинам.

Россиян часто возмущает мягкость приговоров. Фраза про самый гуманный суд в мире уже не звучит смешно. В рамках прямого эфира эксперты обсудили, как устроено российское законодательство, почему порой за незначительные преступления получают серьезное наказание, когда как за другие общественно опасные деяния отделываются штрафом или условным сроком. Специалисты рассказали, поможет ли ужесточение наказаний бороться с преступлениями.

На вопросы журналистов в ходе пресс-конференции ответили следующие специалисты: адвокат, член Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волкова, адвокат Сталина Гуревич, председатель «Комитета за гражданские права», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.