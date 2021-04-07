Венесуэла попросила ООН создать канал связи с Колумбией для решения конфликта в Апуре

Каракас, 7 апреля. Венесуэла направила в Организацию Объединенных Наций (ООН) письмо с просьбой создать постоянный канал связи с Колумбией для решения вопросов, связанных с операцией против вооруженных группировок, действующих на границе двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

«Мы хотим обеспечить мир и безопасность региона, чтобы конфликт в Колумбии был прекращен. Мы не хотим, чтобы они переносили свой конфликт в Венесуэлу», — пояснил дипломат.

Venezuela solicita ante la ONU establecer un canal directo permanente con Colombia para coordinar los asuntos fronterizos#CuidémonosDelVirushttps://t.co/koZ1OqnffA pic.twitter.com/2y8jgjXesP — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 6, 2021

По словам Арреаса, ООН имеет «полное досье» на все случаи агрессии Колумбии в Венесуэле. Официальный Каракас призывает Совет безопасности проконтролировать выполнение мирных соглашений и расследовать все случаи насилия со стороны соседней страны. Кроме того, Венесуэла повторила свою просьбу оказать помощь с разминированием территорий.

«ООН может дать нашим вооруженным силам консультации по новым технологиям, новым протоколам противопехотных бомб и не позволить венесуэльцам умереть или остаться без ног. Мы не хотим этого в Венесуэле, а потому просим ООН о помощи», — объявил дипломат.

В своем выступлении Арреаса вслед за президентом Николасом Мадуро назвал Колумбию «наркогосударством кланов и картелей», которое угрожает безопасности соседней Венесуэлы.

Canciller Jorge Arreaza: "Colombia es un narcoestado y nadie lo puede negar. En Colombia hay carteles, hay clanes, hay estructuras de crimen organizado".#CuidémonosDelVirus pic.twitter.com/UpVcyBl3nG — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) April 6, 2021

Помимо ООН, Венесуэла направила письмо президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору с просьбой подключить Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) к урегулированию конфликта на границе.

Столкновения в Апуре

На юге штата Апуре на границе с Колумбией продолжается операция по уничтожению боевиков, которые относятся к радикальной части группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Согласно заявлениям Минобороны Венесуэлы, на сегодняшний день в ходе боев были уничтожены девять террористов, еще 33 захвачены в плен и ожидают суда. Венесуэльские вооруженные силы потеряли восемь человек, 34 получили ранения. Большинство из них пострадали при срабатывании мин, размещенных боевиками.

Власти Венесуэлы объявили о создании трех зон безопасности на границе с Колумбией в штате Апуре. Специальный режим будет действовать в муниципалитетах Паэс, Муньос, Ромуло Гальегос.

В результате столкновений более 4 тыс. венесуэльцев вынуждены покинуть приграничные штаты, в которых идут боевые действия. Большая часть беженцев перешла на территорию Колумбии. Венесуэльские власти заявили, что Колумбия препятствует возвращению беженцев.