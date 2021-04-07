Клиент спас от смертоносного удара тесаком сотрудницу парикмахерской в Удмуртии

Ижевск, 7 апреля. Мужчина пытался зарезать в парикмахерской свою супругу. Как стало известно ФАН, 45-летнюю работницу салона красоты от смерти спас клиент, которого в тот момент подстригала женщина.

В дежурную часть полиции Ижевска 5 апреля обратились сотрудники парикмахерской, которые сообщили, что в помещении салона произошла чрезвычайная ситуация. На место выдвинулась оперативно-следственная группа, которая выяснила, что одну из работниц цирюльни пытался зарезать бывший муж. Женщину спас от гибели ее клиент.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Удмуртия Вера Филиппова.

47-летнего мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

«Подозреваемый и потерпевшая развелись некоторое время назад, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — У них двое совместных несовершеннолетних детей. Причиной развода стало систематическое употребление мужем спиртных напитков и отсутствие работы».

Однако ранее судимый мужчина хотел вернуть бывшую супругу в лоно семьи. Он стал постоянно наведываться в съемное жилище, которое нашла себе женщина после расторжения брака. Потерпевшая выгоняла бывшего мужа и не хотела с ним разговаривать ни на какие темы.

«В тот день подозреваемый вооружился кухонным ножом, выпил для храбрости и пришел в парикмахерскую с твердым намерением убить женщину. В помещении он увидел свою возлюбленную, которая делала стрижку мужчине. Не говоря ни слова, он бросился с тесаком на пострадавшую. В этот момент клиент мастерски перехватил его руку с ножом и обезоружил нападавшего», — добавил источник.

Пока подозреваемый никак не может объяснить свои действия. Следователи готовят документы для его ареста. Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители планируют наградить мужчину, спасшего от гибели экс-супругу злодея, медалью.