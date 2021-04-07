Певица Наталья Штурм указала на признаки аферы в действиях Юрия Фирсова

Наследование Юрием Фирсовым доли в квартире покойной супруги певицы Валентины Легкоступовой представляет собой узаконенную аферу. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН певица Наталья Штурм.

Артистка прокомментировала заявление Юрия Фирсова о том, что недавно неизвестные пытались проникнуть в квартиру знаменитости, где он проживает.

«Он сам заявлял в эфире, что весь подъезд увешан камерами, поэтому его заявление, что кто-то пытался проникнуть, а он не знает, кто, — это чистой воды блеф», — сообщила певица.

Наталья Штурм отметила, что, по ее мнению, этими неизвестными точно не могли быть близкие Валентины Легкоступовой.

«Родственники имеют полное право не только прийти туда, но и жить там. Если бы это были они, то они не ушли бы. Позвали бы полицию, взломали дверь, а он ничего не сделал бы. Может быть, собутыльники пришли, а он забыл, что сам их приглашал. Он официальный алкоголик. Он же сколько раз лежал на промывании. И Валю [Легкоступову] с собой тоже таскал на промывание», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она предположила, что на самом деле лежит в основе подобных заявлений вдовца.

«Сам эту фишку придумал, чтобы оживить воспоминания о себе. Про него уже все забыли, а он пытается инфоповод создать, в том числе с помощью чужой квартиры, которую он получил вследствие одного месяца в браке. Должны быть какие-то регулирующие законы. Ведь люди как могут поступить: заключил брак, убил своего супруга или супругу, затем законно получил наследство. Фирсов прожил в браке месяц, при странных обстоятельствах умерла его супруга, а он унаследовал ее имущество. Это узаконенная афера!» — посетовала Наталья Штурм.

Ранее Юрий Фирсов заявил о попытке неизвестных проникнуть в квартиру Валентины Легкоступовой.