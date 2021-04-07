Новосибирские ветеринары практикуют пластические операции ради спасения жизней животных

Новосибирск, 7 апреля. Ветеринары из Сибири стали чаще использовать пластическую хирургию для оказания помощи заболевшим домашним животным.

Уникальная методика дает возможность не ампутировать питомцам проблемные конечности. После необходимых операций ветеринары перешивают лапы и хвосты к бокам животных. Примерно через две недели, после заживления раны, их удаляют вместе с кожей. Главные условия такой процедуры следующие: кошки и собаки не должны иметь хронических заболеваний, а их владельцы — в состоянии ухаживать за любимцами.

«У меня был пациент, у которого было новообразование на пяточной кости. Оно было злокачественное, размером в полсантиметра. Мы ссекали по периметру всей конечности три сантиметра слева и три сантиметра справа. Ногу пришили к боку, и котик у нас потом ходил», — рассказал ветеринар и хирург из Новосибирска Игорь Белов, пишет издание «Прецедент».

Сейчас в Новосибирске прошло с десяток подобных операций. Благодаря им кошкам и собакам местных жителей удалось сохранить хвосты и лапы. В будущем методику хотят поставить на поток.

Способ определять уровень боли у кошек представили ветеринары из Канады. Медики разработали шкалу оценки мимики у домашних питомцев. Создать систему удалось на основе исследования, в ходе которого добровольцы оценивали состояние животных.