Песков объяснил, почему Россия не будет приглашать иностранных гостей на парад 9 мая

Москва, 7 апреля. Гости из других государств не будут приглашаться на празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Год празднования не является юбилейным, в связи с этим не планируется привлекать иностранных участников, сообщил он во время общения с представителями СМИ. Журналисты поинтересовались, будут ли рассылаться приглашения лидерам иностранных государств в 2021 году.

В остальном ожидается стандартная рассылка приглашений на парад, добавил Песков. При подготовке и проведении самого мероприятия будут учитываться все необходимые санитарные нормы, определенные властями, подчеркнул он.

В Минобороны России ранее сообщили, что более тысячи военнослужащих Северного флота примет участие в параде на Красной площади.