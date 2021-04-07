Актриса Елизавета Боярская объяснила, почему не занялась собственными проектами в кино

Москва, 7 апреля. Известная актриса театра и кино Елизавета Боярская заявила, что не готова променять материнство ради собственных творческих экспериментов.

Боярская давно думала попробовать себя в индустрии в новом качестве. По словам актрисы, она мечтает снять собственный фильм или поставить спектакль. На такие мысли ее навел Данила Козловский, с которым они вместе учились в театральном институте. Однокурсник Боярской состоялся в профессии не только как актер, но и успешно реализовал себя в качестве режиссера. Он снял спортивную драму "Тренер", а в прошлом году закончил производство картины "Чернобыль".

«Вот мой однокурсник Даня Козловский, у него всегда очень много планов, и он добивается всего, чего хочет. И делает все очень круто, со стопроцентной самоотдачей. А я все хожу, думаю», — призналась актриса в интервью «Российской газете».

По словам Боярской, у нее уже достаточно много идей для собственных проектов. Она даже приступила к написанию сценария, однако закончить его пока не удается. Актриса объясняет, что истории «чего-то не хватает». Кроме того, артистка не может выделить достаточно времени, чтобы вплотную заняться делом, — отвлекают материнские хлопоты. Правда, оставить семью на время, чтобы уединиться и в тишине и спокойствии закончить сценарий актриса не готова.

«Пусть внутри свербит, ни на какой писательский порыв не променяю выходной со своими детьми», — заявила Боярская.

Возможно актриса решится на активные действия, когда увидит новый фильм Козловского "Чернобыль". Лента выходит в российский прокат 15 апреля. Кинокритик Александр Шпагин в комментарии ФАН отметил творческую смелость звезды снять — картину о катастрофе после успеха сериала HBO.