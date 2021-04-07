Россиян с 1 мая ждет изменение процедуры начисления зарплат

Москва, 7 апреля. Некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 1 мая. Это затрагивает и трудовые отношения граждан.

Так, с мая перестает действовать постановление, которое обязывало работодателей оформить больничный на работников возрастом старше 65 лет, если нельзя было перевести его на удаленную работу. На основании листка нетрудоспособности этим гражданам назначается выплата. Ее сумма рассчитывается по количеству общих отработанных лет. Если гражданин не соблюдал режим самоизоляции, ему придется вернуть часть выплат, объяснила специалист «Лиги защиты медицинского права», юрист Ирина Гриценко.

«Не стоит забывать и о том, что, несмотря на размер зарплаты и страхового стажа, существует максимальная и минимальная выплата по больничному листу», — сообщила она в беседе с Life.

Юрист «Европейской юридической службы» Ирина Белова напомнила, что в праздничные дни работа оплачивается не менее чем в двойном размере. В 2021 году оплата за праздничные дни в майские выходные предусмотрена в этом году за 1 и 9 мая.

Минфин РФ ранее озвучил способы экономии при низкой зарплате.