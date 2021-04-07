Призер Евро-2008 Павлюченко призвал «замолчать» форварда «Рубина» Деспотовича

Москва, 7 апреля. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Роман Павлюченко жестко раскритиковал нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича.

Форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович недавно рассказал, что ему больше всего не нравится в России. Сербский футболист признался, что считает заезд игроков в гостиницу до матча бессмысленной дисциплинарной мерой. Его высказывание в Instagram оценил экс-нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко.

«Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится, чемодан — вокзал!» — написал двукратный обладатель Кубка России.

Деспотович на резкий выпад Павлюченко в свой адрес пока никак не реагировал. В нынешнем сезоне он провел за «Рубин» 20 матчей, отметившись 11 голами и тремя результативными передачами.